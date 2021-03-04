"Спартак" выйдет в футболках в поддержку Романцева на матч с "Краснодаром"
Футболисты "Спартака" выразят поддержку бывшему наставнику команды Олегу Романцеву в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром", сообщил медиадиректор москвичей Антон Фетисов.
"Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления.
Игроки выйдут на матч против "Краснодара" в футболках со словами поддержки в его адрес", – сообщил Фетисов.
Напомним, недавно Олег Иванович Романцев перенес инфаркт и был госпитализирован.
Романцев был главным тренером "Спартака" с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. Под его руководством "красно-белые" выигрывали чемпионат и Кубок СССР, стали восмикратными чемпионами России, трижды брали Кубок страны и выходили в 1/2 финала Лиги Чемпионов.
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