"Спартак" выйдет в футболках в поддержку Романцева на матч с "Краснодаром"

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"Спартак" выйдет в футболках в поддержку Романцева на матч с "Краснодаром"Футболисты "Спартака" выразят поддержку бывшему наставнику команды Олегу Романцеву в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром", сообщил медиадиректор москвичей Антон Фетисов.

"Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления.

Игроки выйдут на матч против "Краснодара" в футболках со словами поддержки в его адрес", – сообщил Фетисов.

Напомним, недавно Олег Иванович Романцев перенес инфаркт и был госпитализирован.

Романцев был главным тренером "Спартака" с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. Под его руководством "красно-белые" выигрывали чемпионат и Кубок СССР, стали восмикратными чемпионами России, трижды брали Кубок страны и выходили в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

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