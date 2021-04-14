"Спортинг" хочет выкупить Порро у "Манчестер Сити"

Теги педро порроспортинг лиссабонманчестер сити

"Спортинг" хочет выкупить Порро у "Манчестер Сити"Фото: Твиттер @Pedroporro29_ 
Хавбек "Манчестер Сити" Педро Порро, который на правах аренды играет за "Спортинг", может остаться в Португалии, сообщает Goal.com.

По данным источника, руководству лиссабонского клуба нравится футбол, который показывает испанец и они хочет выкупить его контракт у англичан. За 21-летнего футболиста "львы" готовы заплатить 8,5 млн евро.

Порро перебрался в "Спортинг" летом прошлого года на условиях двухлетней аренды. В договоре есть пункт, позволяющий выкупить игрока. Его соглашение с "горожанами" рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Порро провел 32 матча, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

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