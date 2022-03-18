Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза, сообщает Associated Press.

РФС добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела по отстранению сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

Однако суд отказал российской стороне в обжаловании первоначального решения.

Таким образом, Россия не сыграет в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Напомним, что на 24 марта был запланирован поединок с Польшей.

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