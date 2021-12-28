Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал переход испанского форварда команды Феррана Торреса в "Барселону".
"Ферран Торрес должен гордиться тем, чего он здесь достиг. Травма помешала ему сыграть больше в этом сезоне.
Это игрок, с которым нам понравилось работать, и мы желаем ему всего наилучшего в "Барселоне" и всего наилучшего в его дальнейшей карьере", - сказал испанец.
"Барселона" заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро.
Также не пропустите: "Бенфика" уволила Жорже Жезуша. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Райо" масштабная вспышка коронавируса
-
"Челси" может подписать защитника "Эвертона"
-
Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"
-
Марсело может завершить карьеру
-
Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"
-
"Бенфика" уволила Жорже Жезуша
-
Захарян прокомментировал слухи об интересе "Реала"
-
Захарян высказался о возможно переезде в Европу
-
"Челси" надолго теряет Чилуэлла
-
1
Официально: Ферран Торрес - футболист "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" ответил на предложение "Севильи" по Марсьялю
-
"Реал Сосьедад" может подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Невилл раскритиковал поведение Роналду после матча с "Ньюкаслом"
-
"Зенит" договорился с Сергеевым о контракте
-
Прокуратура отклонила иск против Суперлиги от УЕФА и французской лиги
-
"Севилья" уже сделала предложение "Манчестер Юнайтед" по Марсьялю
-
Стал известен новый главный тренер "Алавеса"
-
Захарян прокомментировал получение "первой пятерки"
-
Жорди Альба заразился коронавирусом
-
Неймар сделал подземный ночной клуб в своём бразильском доме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18