Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал переход испанского форварда команды Феррана Торреса в "Барселону".

"Ферран Торрес должен гордиться тем, чего он здесь достиг. Травма помешала ему сыграть больше в этом сезоне.

Это игрок, с которым нам понравилось работать, и мы желаем ему всего наилучшего в "Барселоне" и всего наилучшего в его дальнейшей карьере", - сказал испанец.

"Барселона" заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро.

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