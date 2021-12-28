Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"

Теги ферран торресчики бегиристайнманчестер ситибарселона

Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал переход испанского форварда команды Феррана Торреса в "Барселону".

"Ферран Торрес должен гордиться тем, чего он здесь достиг. Травма помешала ему сыграть больше в этом сезоне.

Это игрок, с которым нам понравилось работать, и мы желаем ему всего наилучшего в "Барселоне" и всего наилучшего в его дальнейшей карьере", - сказал испанец.

"Барселона" заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро.

Также не пропустите: "Бенфика" уволила Жорже Жезуша. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марсело может завершить карьеру

Марсело может завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов