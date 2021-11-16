Средняя результативность сборной Англии с Сан-Марино - 6,5 голов за матч

Фото твиттер сборной Англии

В рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Англия на выезде деклассировала Сан-Марино со счётом 10:0.

Всего указанные сборные провели восемь матчей друг с другом и забили в них 53 гола - 52:1 в пользу "трёх львов".

Таким образом, англичане отправляют в ворота этого соперника в среднем по 6,5 мячей за игру.

Стоит отметить, что Сан-Марино в последний раз отличался в очных встречах с Англией в 1993 году.

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