Финал Кубка Испании перенесли из-за коронавируса

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Финал Кубка Испании перенесли из-за коронавируса

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение перенести финал Кубка Испании из-за коронавируса.

Изначально финал турнира должен был состояться 18 апреля. Теперь предварительная дата матча - 30 мая.

Отмечается, что финал был перенесен из-за того, что федерация не желает проводить матч при пустых трибунах.

Напомним, что в финале встретятся "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Его можно вообще не проводить.

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