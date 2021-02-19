Стал известен диагноз Бензема

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Стал известен диагноз Бензема

СМИ узнали характер травмы нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.

По информации Marca, у 33-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей левой ноги.

Сроки восстановления француза пока неизвестны. Ранее сообщалось, что он рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" в ближайшую среду.

В текущем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 28 играх в составе "Реала".

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