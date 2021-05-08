Стала известна причина отсутствия Дзюбы в заявке "Зенита" на матч с "Уфой"

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему форвард Артём Дзюба пропускает матч 29-го тура РПЛ с "Уфой".

По его словам, 32-летнему футболисту предоставлен дополнительный отдых. По аналогичной причине не играет голкипер Андрей Лунев.

Отсутствие в заявке Себастьяна Дриусси и Андрея Мостового Семак объяснил небольшими повреждениями.

При этом все четверо будут готовы к игре 30-го тура Премьер-лиги против "Тамбова".

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