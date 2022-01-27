Стали известны 14 команд, которые гарантированно сыграют на ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Испании\Автор неизвестен
Сборная Ирана сегодня, 27 января гарантировала себе участие на чемпионате мира-2022 года. Весь список команд, которые уже квалифицировались на Мундиаль в Катаре выглядит следующим образом:
1. Катар — страна-организатор
2. Германия — победитель группы J отбора в Европе (11 октября 2021 года)
3. Дания — победитель группы F отбора в Европе (12 октября 2021 года)
4. Бразилия — первой гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (11 ноября 2021 года)
5. Бельгия — победитель группы E отбора в Европе (13 ноября 2021 года)
6. Франция — победитель группы D отбора в Европе (13 ноября 2021 года)
7. Хорватия — победитель группы H в Европе (14 ноября 2021 года)
8. Испания — победитель группы B в Европе (14 ноября 2021 года)
9. Сербия — победитель группы A в Европе (14 ноября 2021 года)
10. Англия — победитель группы I в Европе (15 ноября 2021 года)
11. Швейцария — победитель группы C в Европе (15 ноября 2021 года)
12. Нидерланды — победитель группы G в Европе (16 ноября 2021 года)
13. Аргентина — второй гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (16 ноября 2021 года)
14. Иран — первым гарантировал место в топ-2 группы A в Азии (27 января 2022 года)
Отбор ЧМ-2022 начался в июне 2019 года и завершится в июне 2022-го. В Европе основной цикл завершен в ноябре 2021-го, а в марте 2022-го пройдут стыки, где 24 числа сборная России сыграет против команды Польши.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3