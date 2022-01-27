Стали известны 14 команд, которые гарантированно сыграют на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Испании\Автор неизвестен

Сборная Ирана сегодня, 27 января гарантировала себе участие на чемпионате мира-2022 года. Весь список команд, которые уже квалифицировались на Мундиаль в Катаре выглядит следующим образом:

1. Катар — страна-организатор

2. Германия — победитель группы J отбора в Европе (11 октября 2021 года)

3. Дания — победитель группы F отбора в Европе (12 октября 2021 года)

4. Бразилия — первой гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (11 ноября 2021 года)

5. Бельгия — победитель группы E отбора в Европе (13 ноября 2021 года)

6. Франция — победитель группы D отбора в Европе (13 ноября 2021 года)

7. Хорватия — победитель группы H в Европе (14 ноября 2021 года)

8. Испания — победитель группы B в Европе (14 ноября 2021 года)

9. Сербия — победитель группы A в Европе (14 ноября 2021 года)

10. Англия — победитель группы I в Европе (15 ноября 2021 года)

11. Швейцария — победитель группы C в Европе (15 ноября 2021 года)

12. Нидерланды — победитель группы G в Европе (16 ноября 2021 года)

13. Аргентина — второй гарантировала место в топ-4 в Южной Америке (16 ноября 2021 года)

14. Иран — первым гарантировал место в топ-2 группы A в Азии (27 января 2022 года)

Отбор ЧМ-2022 начался в июне 2019 года и завершится в июне 2022-го. В Европе основной цикл завершен в ноябре 2021-го, а в марте 2022-го пройдут стыки, где 24 числа сборная России сыграет против команды Польши.

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