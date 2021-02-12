Стали известны финансовые требования Алабы, которые "Бавария" отказалась выполнять

Теги бавария мюнхендавид алаба

Стали известны финансовые требования Алабы, которые "Бавария" отказалась выполнять

СМИ узнали подробности переговоров "Баварии" с защитником Давидом Алабой.

По сведениям Bild, 28-летний футболист требовал от клуба пятилетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, однако мюнхенцы отказались идти на такие условия.

Напомним, что соглашение Алабы с клубом истекает предстоящим летом.

В этом сезоне на счету австрийца два гола в 28 матчах.

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