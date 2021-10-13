Стали известны клубы, которые были больше других против покупки "Ньюкасла" саудовским фондом
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен
19 из 20 клубов английской премьер-лиги собрались для проведения экстренного собрания, темой которого стала покупка "Ньюкасла" фонда, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману.
Клубы выступили против данной сделки. Как сообщает издание Daily Mail, три клуба протестовали больше остальных, это были "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Эвертон".
По информации источника, недовольство по большей мере обусловлено тем, что в чемпионате Англии в скором времени будет новый претендент на место в топ-4.
"В первую очередь это проблема для больших клубов, однако сказаться сделка может и на борьбе за выживание.
Топ-клубы переживают, что получить столь драгоценное место в ЛЧ станет еще сложнее. Многие команды поменьше в целом отнеслись довольно спокойно", – сказал руководитель одного из клубов АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18