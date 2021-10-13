Стали известны клубы, которые были больше других против покупки "Ньюкасла" саудовским фондом

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

19 из 20 клубов английской премьер-лиги собрались для проведения экстренного собрания, темой которого стала покупка "Ньюкасла" фонда, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману.

Клубы выступили против данной сделки. Как сообщает издание Daily Mail, три клуба протестовали больше остальных, это были "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

По информации источника, недовольство по большей мере обусловлено тем, что в чемпионате Англии в скором времени будет новый претендент на место в топ-4.

"В первую очередь это проблема для больших клубов, однако сказаться сделка может и на борьбе за выживание.

Топ-клубы переживают, что получить столь драгоценное место в ЛЧ станет еще сложнее. Многие команды поменьше в целом отнеслись довольно спокойно", – сказал руководитель одного из клубов АПЛ.

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