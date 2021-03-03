Стали известны пары 1/4 финала Кубка России

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Стали известны пары 1/4 финала Кубка РоссииСегодня, 3 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России.

Пары четвертьфиналистов:

"Арсенал" – ЦСКА

"Ахмат""Уфа"

"Крылья Советов""Динамо"

"Сочи""Локомотив"

Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 8 апреля. Полуфинальные пары также определятся жеребьевкой.

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