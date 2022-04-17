Стали известны подробности возможного выкупа Гризманна мадридским "Атлетико"
Фото: твиттер Гризманна\Автор неизвестен
"Атлетико" Мадрид может не выкупить у "Барселоны" французского нападающего Антуана Гризманна этим летом, сообщает инсайдер Маттео Моретто.
По информации источника, обязательным право выкупа станет лишь следующим летом и только при условии того, что Гризманн сыграет в сезоне 2022\23 более 50% доступных ему матчей.
Так как в этом сезоне французский футболист уже сыграл более 50% матчей, его аренда автоматически продлена еще на один год.
Отметим, что выкупить игрока "Атлетико" может за 40 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14