Стали известны подробности возможного выкупа Гризманна мадридским "Атлетико"

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Стали известны подробности возможного выкупа Гризманна мадридским "Атлетико"

Фото: твиттер Гризманна\Автор неизвестен

"Атлетико" Мадрид может не выкупить у "Барселоны" французского нападающего Антуана Гризманна этим летом, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, обязательным право выкупа станет лишь следующим летом и только при условии того, что Гризманн сыграет в сезоне 2022\23 более 50% доступных ему матчей.

Так как в этом сезоне французский футболист уже сыграл более 50% матчей, его аренда автоматически продлена еще на один год.

Отметим, что выкупить игрока "Атлетико" может за 40 миллионов евро.

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