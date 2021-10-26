Стало известно, что сказал Сульшера игрокам "МЮ" после позорного поражения от "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не стал жестко критиковать футболистов своей команды после поражения от "Ливерпуля" (0:5) в матче 9-го тура чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, наставник предупредил игроков, что в течение недели их будут сильно критиковать журналисты, фанаты и общественность. При этом тренер заявил, что команда должна сплотиться, чтобы преодолеть кризис. Также тренер призвал футболистов к единству.

"Манчестер Юнайтед", набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут 30 октября на выезде с "Тоттенхэмом".

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