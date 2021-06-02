Стало известно, какие каналы покажут матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020
Фото: твиттер сборной России
Названы телеканалы, которые покажут матчи сборной России в рамках групповой стадии Евро-2020.
Игру против Бельгии (12 июня) будет транслировать "Россия 1". Матчи против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня) покажет "Первый канал".
Также "Первый канал" будет транслировать матч открытия Евро-2020 Италия - Турция, который состоится 11 июня.
Отметим, что "Матч ТВ" не получил прав на показ матчей сборной России на групповом этапе.
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|М
|О
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|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1