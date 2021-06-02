Стало известно, какие каналы покажут матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020

Фото: твиттер сборной России

Названы телеканалы, которые покажут матчи сборной России в рамках групповой стадии Евро-2020.

Игру против Бельгии (12 июня) будет транслировать "Россия 1". Матчи против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня) покажет "Первый канал".

Также "Первый канал" будет транслировать матч открытия Евро-2020 Италия - Турция, который состоится 11 июня.

Отметим, что "Матч ТВ" не получил прав на показ матчей сборной России на групповом этапе.

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