Стало известно о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее ТО
Фото: инстаграм Аспиликуэты\Автор неизвестен
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее окно.
По информации источника, каталонский клуб предложил защитнику сборной Испании и "Челси" Сезару Аспиликуэте контракт на 2 года + 1 год по желанию. Ему еще предстоит принять окончательное решение.
Напомним, что контракт испанца с английским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Также, как отмечается Романо, "Барселона" поддерживала контакт с агентами хавбека "Милана" Франка Кессье с декабря и до сих пор поддерживает.
Их интерес к игроку подтвержден, но устного соглашения на данный момент нет. Сейчас за игроком идет открытая гонка, так как другие клубы также заинтересованы. Его контракт также истекает грядущим летом.
Отмечается, что еще "Барселона" вместе с "Баварией" претендует на защитника сборной Дании и "Челси" Андреаса Кристенсена, контракт которого тоже рассчитан до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14