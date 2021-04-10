Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции

Фото: Твиттер @coupedefrance

Прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Франции.

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, сыграет с "Лионом". ПСЖ примет "Анже". Сенсация этого турнира "Кане-Руссийон" встретится с "Монпелье", а клуб 4 французского дивизиона "Рюмийи-Вальер" примет на своем поле "Тулузу".

Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France avec le choc LyonMonaco ! pic.twitter.com/lhxinZqbkM — Coupe de France (@coupedefrance) April 9, 2021

Матчи пройдут 20 и 21 апреля.

Напомним, что действующим обладателем трофея является ПСЖ.