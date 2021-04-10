Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка Франции

Теги монакопсжлионалександр головинанжермонпельетулуза

Стало известно с кем сыграет "Монако" Головина в 1/4 финала Кубка ФранцииФото: Твиттер @coupedefrance 
Прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Франции.

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, сыграет с "Лионом". ПСЖ примет "Анже". Сенсация этого турнира "Кане-Руссийон" встретится с "Монпелье", а клуб 4 французского дивизиона "Рюмийи-Вальер" примет на своем поле "Тулузу".

Матчи пройдут 20 и 21 апреля.

Напомним, что действующим обладателем трофея является ПСЖ.

Читать также: "Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции | http://soccernews.ru

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