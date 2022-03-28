Стало известно, сколько "Спартак" может заработать на продаже Аиртона
Фото: твиттер Аиртона\Автор неизвестен
Левый защитник московского "Спартака" Аиртон Лукас в ближайшее время покинет российский клуб, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По информации источника, в ближайшее время он перейдет во "Фламенго". Отмечается, что на сегодня запланирован вылет футболиста в Бразилию для прохождения медосмотра.
Сообщается, что аренда Аиртона в бразильский клуб покроет его зарплату, а в перспективе "Спартак" может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.
В нынешнем сезоне Аиртон принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
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