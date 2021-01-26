Стефано Пиоли: "Милан" хочет выиграть Кубок Италии, но нам не повезло с жеребьевкой"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу предстоящей встречи с "Интером" в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

"Кубок Италии очень важен для нас. Серия А — другое соревнование. Следующее дерби будет в следующем месяце, а перед этой встречей нас ждут другие важные матчи. Мы должны подойти к этому противостоянию наилучшим образом.



Мы очень хотим выиграть Кубок Италии, но нам очень не повезло с жеребьевкой. Досталась сложнейшая сетка. Но если ты хочешь победить в финале, то нужно быть готовым бороться с любым соперником", — приводит слова Пиоли Football Italia.



Напомним, матч между "Интером" и "Миланом" пройдет 26 января и начнется в 22:45.



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