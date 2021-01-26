Стефано Пиоли: "Милан" хочет выиграть Кубок Италии, но нам не повезло с жеребьевкой"
Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался по поводу предстоящей встречи с "Интером" в рамках 1/4 финала Кубка Италии.
"Кубок Италии очень важен для нас. Серия А — другое соревнование. Следующее дерби будет в следующем месяце, а перед этой встречей нас ждут другие важные матчи. Мы должны подойти к этому противостоянию наилучшим образом.
Мы очень хотим выиграть Кубок Италии, но нам очень не повезло с жеребьевкой. Досталась сложнейшая сетка. Но если ты хочешь победить в финале, то нужно быть готовым бороться с любым соперником", — приводит слова Пиоли Football Italia.
Напомним, матч между "Интером" и "Миланом" пройдет 26 января и начнется в 22:45.
Читать также: Пиоли допускает, что Ибрагимович и Манджукич смогут играть вместе | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"
-
"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги
-
В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду
-
Клопп в очередной раз проигрывает, "Бавария" недосягаема, "Атлетико" - самая стабильная команда в Европе: итоги футбольных выходных
-
Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 января
-
Ндомбеле повторил достижение Павлюченко
-
Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"
-
"Атлетик" поиздевался над "Хетафе", "Реал" разгромил "Алавес", а "Атлетико" все еще недосягаем: все результаты 20-го тура Ла Лиги
-
Стефано Пиоли: "Милан" хочет выиграть Кубок Италии, но нам не повезло с жеребьевкой"
-
"Атлетик" разгромил "Хетафе" на своем поле
-
"Тоттенхем" в концовке матча вырвал победу у аутсайдера Чемпионшипа
-
Марк Кукурелья забил "Атлетику" на 18-й секунде, установив клубный рекорд
-
Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед
-
Орлов высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак": "Очередная авантюра"
-
Озил будет получать в "Фенербахче" 3 млн евро в год
-
В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду
-
1
"Барселона" должна "Ливерпулю" еще 29 миллионов евро за Коутиньо
-
Клопп в очередной раз проигрывает, "Бавария" недосягаема, "Атлетико" - самая стабильная команда в Европе: итоги футбольных выходных
-
Кутроне может перейти в "Удинезе"
-
Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"
-
"Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома
-
"Порту" и "Бешикташ" начали переговоры с Халком
-
"Арсенал" и ПСЖ могут обменяться футболистами
-
Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен