Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль"
Фото Football Espana
"Ливерпуль" рассматривает вариант с возвращением уругвайского нападающего Луиса Суареса, который сейчас выступает за мадридский "Атлетико".
По информации Fichajes, "красные" ищут опытного форварда, чтобы усилить конкуренцию в атаке.
Есть вероятность, что по окончании текущего сезона мерсисайдский клуб сделает предложение 34-летнему футболисту.
Суарес выступал за "Ливерпуль" с 2011 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 82 гола и сделал 47 ассистов. Затем его купила "Барселона" за 82 миллиона евро.
Не пропустите: Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
главное
Лента новостей
-
Пуйоль указал на изменения в "Барселоне" при Кумане
-
Черчесов поделился ожиданиями от матча со Словенией
-
Олич рассказал, как готовился к тренерской карьере
-
Слуцкий считает, что Головину нет смысла переходить в "Севилью"
-
1
Кузяев второй месяц подряд признан лучшим игроком "Зенита"
-
1
"Боруссия" увеличила цену на Холанда
-
Мирзов высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера марта
-
Слуцкий дал совет Хвиче касательно выбора следующего клуба
-
Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает"
-
1
"Рубин" назвал лучшего игрока команды в феврале и марте
-
1
Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль"
-
Черчесов прокомментировал успешный старт сборной России на молодёжном Евро-2021
-
1
Хаби Алонсо останется в "Реал Сосьедаде"
-
Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Мальты
-
Депутат Милонов жёстко раскритиковал арбитра, поддержавшего акцию Black Lives Matter
-
В "Реале" не ждут возвращение Бэйла
-
Агент анонсировал уход Хюсая из "Наполи"
-
Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке
-
"Торино" отказал "Ливерпулю" в трансфере ивуарийского защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18