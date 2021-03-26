Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль"

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"Ливерпуль" рассматривает вариант с возвращением уругвайского нападающего Луиса Суареса, который сейчас выступает за мадридский "Атлетико".

По информации Fichajes, "красные" ищут опытного форварда, чтобы усилить конкуренцию в атаке.

Есть вероятность, что по окончании текущего сезона мерсисайдский клуб сделает предложение 34-летнему футболисту.

Суарес выступал за "Ливерпуль" с 2011 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 82 гола и сделал 47 ассистов. Затем его купила "Барселона" за 82 миллиона евро.

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