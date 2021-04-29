Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Форвард "Атлетико" Луис Суарес порассуждал о будущем своего экс-одноклубника по "Барселоне" Лионеля Месси.
"Если бы Месси спросил меня как друга, я бы ответил, что не вижу его нигде, кроме "Барселоны". Переход в другую команду не принес бы ему пользы, но он должен принять решение сам.
Считаю, что для него идеально будет провести последние три, четыре, пять или шесть лет в команде, где он будет максимально счастлив. "Барселона" дала ему все, а он отдал все "Барселоне", — приводит слова Суареса Sport.es.
Напомним, действующее соглашение 33-летнего аргентинца с клубом истекает 30 июня 2021 года.
В футболисте заинтересованы ряд топ-клубов. Однако, больше всего его хочет видеть у себя ПСЖ, в котором выступает его друг Неймар. Сам нападающий будет думать о своем будущем только по итогам сезона.
В текущем сезоне Месси выходил на поле в составе "Барселоны" в 42 матчах во всех турнирах. В его активе 33 забитых мяча и 14 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14