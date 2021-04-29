Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси

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Суарес считает, что переход в другой клуб повредит МессиФото: Твиттер @FCBarcelona 
Форвард "Атлетико" Луис Суарес порассуждал о будущем своего экс-одноклубника по "Барселоне" Лионеля Месси.

"Если бы Месси спросил меня как друга, я бы ответил, что не вижу его нигде, кроме "Барселоны". Переход в другую команду не принес бы ему пользы, но он должен принять решение сам.

Считаю, что для него идеально будет провести последние три, четыре, пять или шесть лет в команде, где он будет максимально счастлив. "Барселона" дала ему все, а он отдал все "Барселоне", — приводит слова Суареса Sport.es.

Напомним, действующее соглашение 33-летнего аргентинца с клубом истекает 30 июня 2021 года. 

В футболисте заинтересованы ряд топ-клубов. Однако, больше всего его хочет видеть у себя ПСЖ, в котором выступает его друг Неймар. Сам нападающий будет думать о своем будущем только по итогам сезона.

В текущем сезоне Месси выходил на поле в составе "Барселоны" в 42 матчах во всех турнирах. В его активе 33 забитых мяча и 14 результативных передач.

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