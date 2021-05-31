Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги к ФИФА и УЕФА

Суд Евросоюза принял к производству иск против ФИФА и УЕФА.

Истцом выступила Суперлига Европы, которая обвиняет международные футбольные организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.

Напомним, что в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов. Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта.

На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Им грозит исключение из ЛЧ.

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