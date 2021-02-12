Судья Лаос объяснил своё решение не назначать пенальти в эпизоде с Альбой и Сусо
Арбитр Матеу Лаос в ходе первого полуфинального матча Кубка Испании между "Севильей" и "Барселоной" (2:0) принял спорное решение не назначать пенальти в пользу "сине-гранатовых".
Защитник каталонцев Жорди Альба врывался в штрафную площадь с левого фланга и был с фолом остановлен вингером хозяев Сусо. Рефери нарушение правил зафиксировал, но за пределами штрафной.
После игры Marca опубликовала фрагмент общения футболистов "Барсы" с Лаосом:
"Фол был за пределами штрафной. Сусо тянул Альбу, фол был за пределами штрафной. В штрафной ничего не было, фол был не внутри штрафной", - сказал судья.
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