Сульшер оценил перспективы Холанда

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Сульшер оценил перспективы Холанда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от карьеры форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Его ждёт фантастическое будущее. Я слежу за ним, поэтому с уверенностью могу прогнозировать для Холанда великолепную карьеру как в сборной Норвегии, так и на клубном уровне. Кажется, мы провели вместе 18 месяцев, почти два года - это было прекрасное время.

Его успехи в "Боруссии" невероятны. Здорово, что Эрлинг со всем справляется. Мы сделаем всё, чтобы стать лучшей командой, а он сделает всё, чтобы стать лучшим игроком. Где он окажется в итоге? Пока не хочу загадывать. Я желаю ему всего наилучшего. Выбор зависит от него", - приводит слова Сульшера VG.

В текущем сезоне 20-летний Холанд забил 22 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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