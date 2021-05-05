Сульшер высказался перед матчем с "Ромой"
Фото: фан-инстаграм Сульшера/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер высказался перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы с "Ромой".
"Мы еще не в финале. Мы должны играть на победу, а не защищать результат, мы хотим стать лучше.
Несколько лет назад «Рома» сделала камбэк в ответном матче с "Барселоной". Давайте не забывать об этом.
Сделаем несколько изменений в составе по сравнению с первым матчем. Мы тестируем выносливость футболистов, потому что им нужно играть по 50 матчей за сезон. Мы изучаем питание и привычки игроков.
Кавани? У нас были интересные беседы, но последнее слово остается за ним. Он один должен решить, остаться ему в "МЮ" или нет. Теперь я настроен более оптимистично", – сказал тренер.
Матч "Рома" – "Манчестер Юнайтед" состоится 6 мая, начало – в 22:00 по московскому времени.
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