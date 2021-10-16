Суперлига станет открытой

Руководство европейской Суперлиги планирует внести корректировки в формат турнира.

Как сообщает DPA (Немецкое информационное агентство), организаторы Суперлиги разослали членам Парламента и Европейской комиссии документ, в котором вносятся поправки в проект Суперлиги, и теперь предлагают поправку, которая делает лигу открытой для всех клубов.

Ранее мадридский суд запретил УЕФА применять какие-либо санкции к клубам-основателям Суперлиги.

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