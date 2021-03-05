"Тамбов" получил от РПЛ более 50 миллионов рублей

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"Тамбов" получил от РПЛ более 50 миллионов рублей

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова подтвердила, что клуб получил больше половины обещанной суммы от РПЛ.

"Скажем так, больше половины мы получили. 51 миллион - примерная сумма. Всё же зависит и от курса, в плюс он или в минус, прогнозировать сложно", - цитирует Коновалову "Р-Спорт".

Также гендиректор "Тамбова" опровергла информацию, что лига не могла перечислить деньги из-за того, что клуб не предоставил номера счетов.

"Что значит мы не предоставили номер счёта?. Это произошло вчера. У нас как был этот номер, так и остался. Нам нужно было подготовить ряд документов, мы это сделали, а вчера деньги поступили", - добавила Коновалова.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 турах.

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