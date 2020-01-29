Тиаго Силва может покинуть ПСЖ

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Тиаго Силва может покинуть ПСЖ
Пауло Тониетто, агент защитника ПСЖ Тиаго Силвы, заявил, что его клиент может сменить клуб, так как парижане не предлагают ему продлит контракт.

"На сегодня мы не ведем переговоры с ПСЖ о новом контракте. У Силвы есть предложения от других команд, но ПСЖ остается его приоритетом. Мы будем ждать предложения от Парижа. Но если они не начнут переговоры, то мы рассмотрим другие варианты", - приводит слова агента Globoesporte.

35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 26 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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