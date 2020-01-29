Тиаго Силва может покинуть ПСЖ
Пауло Тониетто, агент защитника ПСЖ Тиаго Силвы, заявил, что его клиент может сменить клуб, так как парижане не предлагают ему продлит контракт.
"На сегодня мы не ведем переговоры с ПСЖ о новом контракте. У Силвы есть предложения от других команд, но ПСЖ остается его приоритетом. Мы будем ждать предложения от Парижа. Но если они не начнут переговоры, то мы рассмотрим другие варианты", - приводит слова агента Globoesporte.
35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 26 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Клуб Бекхэма сделал выгодное предложение ПСЖ по трансферу Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сможет ли "РБ Лейпциг" чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!
-
Тиаго Силва может покинуть ПСЖ
-
Отчим Кокорина рассказал, где продолжит карьеру форвард
-
"Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру
-
"Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна
-
Караев отправился на второй сбор ЦСКА
-
Форвард "Валенсии" Макси Гомес интересен "Манчестер Юнайтед"
-
"Саутгемптон" близок к тому, чтобы арендовать у "Тоттенхэма" Уокера-Питерса
-
Газизов: "Круговой все же продолжит выступать в "Уфе" до конца сезона"
-
Спортивный директор "Тамбова" заявил, что готов был пригласить Кокорина в команду
-
Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с "МЮ"
-
Радимов: "Кокорину пришлось бы тяжело в "Зените" при Дзюбе, Азмуне, Дриусси"
-
Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года
-
ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом
-
Уткин: "Даже жена Кокорина уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик"
-
"Зенит" без Кокорина отправился в Испанию на второй тренировочный сбор
-
"Монако" сегодня объявит о трансфере двух полузащитников
-
Руководство "Лейпцига" раскритиковало своих игроков за приглашение парикмахера из Англии
-
Клуб Бекхэма сделал выгодное предложение ПСЖ по трансферу Кавани
-
Тарасов отправился на второй сбор "Рубина"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12