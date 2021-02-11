TikTok стал официальным партнёром Евро-2020

УЕФА и компания TikTok начали сотрудничество. Популярный видеосервис стал официальном партнёром футбольной организации.

Сообщается, что TikTok будет глобальным спонсором Евро-2020, которое запланировано на ближайшее лето.

В ближайшее время УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok, где будет публиковать эксклюзивный контент.

Планируется, что континентальное первенство продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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