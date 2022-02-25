Тите назвал дату своего ухода с поста главного тренера сборной Бразилии

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Наставник сборной Бразилии Тите признался, что 2022-й год станет для него последним у руля "селесао".

"Я работаю с командой до завершения чемпионата мира. В течение карьеры я выиграл всё, что мог. Не хватает только победы на мундиале", - приводит слова 60-летнего специалиста Globo Esporte.

Тите возглавляет бразильскую сборную с 2016 года и выиграла с ней Кубок Америки-2019.

ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря. Бразильцы уже гарантировали себе участие в турнире.

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