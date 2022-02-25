Тите назвал дату своего ухода с поста главного тренера сборной Бразилии
Фото инстаграм Тите
Наставник сборной Бразилии Тите признался, что 2022-й год станет для него последним у руля "селесао".
"Я работаю с командой до завершения чемпионата мира. В течение карьеры я выиграл всё, что мог. Не хватает только победы на мундиале", - приводит слова 60-летнего специалиста Globo Esporte.
Тите возглавляет бразильскую сборную с 2016 года и выиграла с ней Кубок Америки-2019.
ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря. Бразильцы уже гарантировали себе участие в турнире.
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|3
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|2
|Россия
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|6
|3
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|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
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|Группа C
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|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
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|3
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|3
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|О
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|Хорватия
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|9
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
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|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
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|3
|5
|3
|Сербия
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|3
|4
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|1
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|3
|Южная Корея
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|3
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
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|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
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|Япония
|3
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