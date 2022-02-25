Тите назвал дату своего ухода с поста главного тренера сборной Бразилии

Теги титебразилия

Тите назвал дату своего ухода с поста главного тренера сборной Бразилии

Фото инстаграм Тите

Наставник сборной Бразилии Тите признался, что 2022-й год станет для него последним у руля "селесао".

"Я работаю с командой до завершения чемпионата мира. В течение карьеры я выиграл всё, что мог. Не хватает только победы на мундиале", - приводит слова 60-летнего специалиста Globo Esporte.

Тите возглавляет бразильскую сборную с 2016 года и выиграла с ней Кубок Америки-2019.

ЧМ-2022 пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря. Бразильцы уже гарантировали себе участие в турнире.

Не пропустите: Неймар назвал свою цель в сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов