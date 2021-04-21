Титов высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
Фото: сайт "Бари"/Автор неизвестен
Экс-игрок и тренер "Спартака" Егор Титов высказался о возможном возвращении Массимо Карреры в московский клуб.
"Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в "Спартаке". Знаете, Моуринью тоже освободился. Берите на заметку", - приводит слова Титова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Ранее он был уволен с поста тренера "Бари", который он занимал с февраля 2021 года.
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