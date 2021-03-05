Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем "Ливерпуль"

1 Теги ливерпульвест бромвич альбионньюкасл юнайтедсаутгемптонстатистика

Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем "Ливерпуль"

2021-й календарный год ужасно стартовал для "Ливерпуля" в АПЛ.

Начиная с января, "красные" провели в чемпионате Англии 11 матчей и набрали в них всего 10 очков - 3 победы, 1 ничья и 7 поражений.

Как сообщает Opta, среди всех клубов Премьер-лиги это четвёртый результат с конца.

Хуже, чем у "Ливерпуля", дела обстоят только у "Вест Бромвича" (9), "Ньюкасла" (7) и "Саутгемптона" (4). 

Не пропустите: "Ливерпуль" установил клубный антирекорд. | http://soccernews.ru
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