Топ-10 лучших бомбардиров 2018 года: Месси и Роналду вновь во главе

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Топ-10 лучших бомбардиров 2018 года: Месси и Роналду вновь во главе2018-й год потихоньку приближается к концу. Предлагаем ознакомиться с лучшими бомбардирами, которые с января в составе клубов и своих национальных сборных забили наибольшее количество голов. В рейтинге учитывались только игроки, выступающие в пяти ведущих европейских лигах.

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 42 мяча
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) - 39 мячей
3. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) - 35 мячей
4-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 33 мяча
4-5. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 33 мяча
6-7. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай) - 31 мяч
6-7. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 31 мяч
8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия) - 30 мячей
9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 29 мячей
10. Неймар (ПСЖ, Бразилия) - 28 мячей

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Даже мой сын знает, что Месси лучше меня. Я плачу:((

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Супер Месси

Мой сын тоже знает, что я - лучший бомбардир, его очко может это подтвердить

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Генич

Месси как всегда на законном первом месте

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Супер Месси

Я всегда первый, если дело касается моего очка и очка моего товарища;)

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