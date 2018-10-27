Топ-10 лучших бомбардиров 2018 года: Месси и Роналду вновь во главе

2018-й год потихоньку приближается к концу. Предлагаем ознакомиться с лучшими бомбардирами, которые с января в составе клубов и своих национальных сборных забили наибольшее количество голов. В рейтинге учитывались только игроки, выступающие в пяти ведущих европейских лигах.

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 42 мяча

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) - 39 мячей

3. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) - 35 мячей

4-5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 33 мяча

4-5. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 33 мяча

6-7. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай) - 31 мяч

6-7. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 31 мяч

8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия) - 30 мячей

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 29 мячей

10. Неймар (ПСЖ, Бразилия) - 28 мячей

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