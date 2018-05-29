Топ-10 лучших игроков сезона в АПЛ

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Топ-10 лучших игроков сезона в АПЛРедакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 английской Премьер-Лиги по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

10. ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: опорный полузащитник

Сыграл матчей: 33

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 3

Оценка за сезон: 7,44

9. ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 25

Забил мячей: 6

Отдал результативных передач: 10

Оценка за сезон: 7,48

8. ЛЕРОЙ САНЕ ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 27

Забил мячей: 10

Отдал результативных передач: 15

Оценка за сезон: 7,54

7. РАХИМ СТЕРЛИНГ ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 29

Забил мячей: 18

Отдал результативных передач: 11

Оценка за сезон: 7,55

6. ДАВИД СИЛВА ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 28

Забил мячей: 9

Отдал результативных передач: 11

Оценка за сезон: 7,58

5. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 35

Забил мячей: 30

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,60

4. ЭДЕН АЗАР ("Челси")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 28

Забил мячей: 12

Отдал результативных передач: 4

Оценка за сезон: 7,69

3. МОХАМЕД САЛАХ ("Ливерпуль")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 34

Забил мячей: 32

Отдал результативных передач: 10

Оценка за сезон: 7,69

2. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 36

Забил мячей: 8

Отдал результативных передач: 16

Оценка за сезон: 7,80

1. СЕРХИО АГУЭРО ("Манчестер Сити")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 22

Забил мячей: 21

Отдал результативных передач: 6

Оценка за сезон: 7,81

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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