Топ-10 лучших игроков сезона в Ла Лиге

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Топ-10 лучших игроков сезона в Ла ЛигеРедакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося сезона. Представляем десятку лучших игроков сезона 2017/2018 испанской Ла Лиги по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

10. ДАНИ ПАРЕХО ("Валенсия")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 34

Забил мячей: 7

Отдал результативных передач: 7

Оценка за сезон: 7,41

9. ФИЛИПЕ ЛУИС ("Атлетико")

Позиция на поле: левый защитник

Сыграл матчей: 19

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,45

8. ТОНИ КРООС ("Реал")

Позиция на поле: центральный полузащитник

Сыграл матчей: 26

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 7

Оценка за сезон: 7,47

7. ЯГО АСПАС ("Сельта")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 33

Забил мячей: 22

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,49

6. ГАРЕТ БЭЙЛ ("Реал")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 20

Забил мячей: 16

Отдал результативных передач: 2

Оценка за сезон: 7,49

5. КАЗЕМИРО ("Реал")

Позиция на поле: опорный полузащитник

Сыграл матчей: 30

Забил мячей: 5

Отдал результативных передач: 3

Оценка за сезон: 7,49

4. ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 16

Забил мячей: 8

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,66

3. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 32

Забил мячей: 25

Отдал результативных передач: 12

Оценка за сезон: 7,72

2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал")

Позиция на поле: форвард

Сыграл матчей: 27

Забил мячей: 26

Отдал результативных передач: 5

Оценка за сезон: 7,94

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона")

Позиция на поле: вингер

Сыграл матчей: 32

Забил мячей: 34

Отдал результативных передач: 12

Оценка за сезон: 8,68

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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