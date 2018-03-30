Топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших крайних защитников.
10. ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ ("Монако")
Рейтинг выступления: 82,4
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,16
Сыграл матчей: 12
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,3
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 6
9. СЕРХИ РОБЕРТО ("Барселона")
Рейтинг выступления: 83,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23
Сыграл матчей: 19
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,1
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 1
8. МАРСЕЛО ("Реал")
Рейтинг выступления: 83,1
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,13
Сыграл матчей: 12
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,0
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 4
7. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 83,5
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,43
Сыграл матчей: 14
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,9
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 3
6. ЭНДРЮ РОБЕРТСОН ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 83,9
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94
Сыграл матчей: 11
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 2
5. БЕН ДЭВИС ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 84,0
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,10
Сыграл матчей: 13
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,9
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 2
4. ЖОРДИ АЛЬБА ("Барселона")
Рейтинг выступления: 84,6
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23
Сыграл матчей: 17
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9
Забил мячей: 2
Отдал результативных передач: 5
3. КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 85,8
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17
Сыграл матчей: 16
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 2
2. ДАНИ КАРВАХАЛЬ ("Реал")
Рейтинг выступления: 86,6
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23
Сыграл матчей: 16
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9
Забил мячей: 0
Отдал результативных передач: 3
1. МАРИО РУИ ("Наполи")
Рейтинг выступления: 88,2
Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78
Сыграл матчей: 13
Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0
Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4
Забил мячей: 1
Отдал результативных передач: 3
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