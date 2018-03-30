Топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших крайних защитников.

10. ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ ("Монако")

Рейтинг выступления: 82,4

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,16

Сыграл матчей: 12

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,3

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 6

9. СЕРХИ РОБЕРТО ("Барселона")

Рейтинг выступления: 83,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23

Сыграл матчей: 19

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,1

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 1

8. МАРСЕЛО ("Реал")

Рейтинг выступления: 83,1

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,13

Сыграл матчей: 12

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,0

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 4

7. ДАНИ АЛВЕС (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 83,5

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,43

Сыграл матчей: 14

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,9

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 3

6. ЭНДРЮ РОБЕРТСОН ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 83,9

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,94

Сыграл матчей: 11

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 2

5. БЕН ДЭВИС ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,0

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,10

Сыграл матчей: 13

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,9

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 2

4. ЖОРДИ АЛЬБА ("Барселона")

Рейтинг выступления: 84,6

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23

Сыграл матчей: 17

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9

Забил мячей: 2

Отдал результативных передач: 5

3. КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 85,8

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,17

Сыграл матчей: 16

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 2

2. ДАНИ КАРВАХАЛЬ ("Реал")

Рейтинг выступления: 86,6

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23

Сыграл матчей: 16

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,9

Забил мячей: 0

Отдал результативных передач: 3

1. МАРИО РУИ ("Наполи")

Рейтинг выступления: 88,2

Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,78

Сыграл матчей: 13

Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0

Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,4

Забил мячей: 1

Отдал результативных передач: 3

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