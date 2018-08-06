Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке

С момента завершения Чемпионата Мира в России прошло уже три недели. После того, как улеглись эмоции от турнира приведем данные сухой статистики. В частности, представляем рейтинг самых быстрых игроков мундиаля-2018.

8-10. ИРВИНГ ЛОСАНО (Мексика)

Позиция: левый вингер

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час

Отметился в матче с: Бразилией

8-10. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)

Позиция: центральный полузащитник

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час

Отметился в матче с: Испанией

8-10. ДАНИ КАРВАХАЛЬ (Испания)

Позиция: правый защитник

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час

Отметился в матче с: Россией

6-7. ДЖЕССИ ЛИНГАРД (Англия)

Позиция: левый вингер

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,52 километра в час

Отметился в матче с: Колумбией

6-7. КАЙЛ УОКЕР (Англия)

Позиция: правый защитник

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,52 километра в час

Отметился в матче с: Колумбией

5. САНТЬЯГО АРИАС (Колумбия)

Позиция: правый защитник

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,59 километра в час

Отметился в матче с: Англией

3-4. ЛУИС АДВИНКУЛА (Перу)

Позиция: правый защитник

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,77 километра в час

Отметился в матче с: Данией

3-4. МАРКУС РЭШФОРД (Англия)

Позиция: центральный нападающий

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,77 километра в час

Отметился в матче с: Швецией

1-2. АНТЕ РЕБИЧ (Хорватия)

Позиция: левый вингер

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,98 километра в час

Отметился в матче с: Данией

1-2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Португалия)

Позиция: центральный нападающий

Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,98 километра в час

Отметился в матче с: Испанией

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