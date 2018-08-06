Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
С момента завершения Чемпионата Мира в России прошло уже три недели. После того, как улеглись эмоции от турнира приведем данные сухой статистики. В частности, представляем рейтинг самых быстрых игроков мундиаля-2018.
8-10. ИРВИНГ ЛОСАНО (Мексика)
Позиция: левый вингер
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час
Отметился в матче с: Бразилией
8-10. АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия)
Позиция: центральный полузащитник
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час
Отметился в матче с: Испанией
8-10. ДАНИ КАРВАХАЛЬ (Испания)
Позиция: правый защитник
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,3 километра в час
Отметился в матче с: Россией
6-7. ДЖЕССИ ЛИНГАРД (Англия)
Позиция: левый вингер
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,52 километра в час
Отметился в матче с: Колумбией
6-7. КАЙЛ УОКЕР (Англия)
Позиция: правый защитник
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,52 километра в час
Отметился в матче с: Колумбией
5. САНТЬЯГО АРИАС (Колумбия)
Позиция: правый защитник
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,59 километра в час
Отметился в матче с: Англией
3-4. ЛУИС АДВИНКУЛА (Перу)
Позиция: правый защитник
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,77 километра в час
Отметился в матче с: Данией
3-4. МАРКУС РЭШФОРД (Англия)
Позиция: центральный нападающий
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,77 километра в час
Отметился в матче с: Швецией
1-2. АНТЕ РЕБИЧ (Хорватия)
Позиция: левый вингер
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,98 километра в час
Отметился в матче с: Данией
1-2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Португалия)
Позиция: центральный нападающий
Максимальная скорость на ЧМ-2018: 33,98 километра в час
Отметился в матче с: Испанией
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