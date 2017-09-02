Топ-10 самых дорогих трансферов лета
Прошедшее лето получилось очень богатым на трансферные события. Клубы не стесняясь тратили огромные суммы денег на подписание нужных им игроков. Вашему вниманию подборка десяти самых дорогих переходов в прошедшее летнее межсезонье.
10. Неманья Матич (29 лет, из "Челси" в "Манчестер Юнайтед" за 44,7 миллионов евро)
Переход серба в "Манчестер Юнайтед" не стал неожиданностью для болельщиков обеих команд. В прошедшем сезоне Матич находился в тени своего партнера по центру поля Нголо Канте, хотя и играл ничем не хуже француза, а временами даже лучше. И как только у Неманьи появилась возможность вновь выступать под руководством Моуринью, он, не долго думая, выразил желание покинуть клуб. Возникает вполне логичный вопрос: почему лондонцы так легко отпустили Матича? Из-за разногласий последнего с тренером или необходимостью "Челси" кого-нибудь продать для соблюдения условий финансового фэйр-плей? В любом случае серб уже с первых матчей нового сезона Премьер Лиги начал оправдывать вложенные в него средства, идеально вписавшись в команду Моуринью.
9. Гульфи Сигурдссон (27 лет, из "Суонси" в "Эвертон" за 49,4 миллионов евро)
Рональд Куман прошедшим летом взялся переписывать все трансферные рекорды "ирисок". И завершающим звеном столь решительных действий стал переход лидера "Суонси" Гульфи Сигурдссона. Исландец последние три года просто феерил в составе лебедей став настоящим лидером команды. И руководство клуба очень хорошо заработало на его продаже. Куман не пожалел денег на покупку 27-летнего игрока, который, к слову, будет получать в новом клубе порядка 100 тысяч фунтов в неделю. Безусловно, Сигурдссон проявит себе в "Эвертоне", его мастерство и харизма никогда не вызывали сомнений. Остается лишь выяснить, что представляет из себя его новая команда, и готовы ли футболисты "Эвертона" сделать шаг вперед и начать переписывать историю клуба.
8. Бернарду Силва (23 года из "Монако" в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро)
Руководство "горожан" беспрекословно выполняет все требования главного тренера, и еще в конце мая "Сити" практически решил вопрос о переходе в свой стан талантливого португальца. Великолепный сезон в "Монако" и яркая игра в Лиге Чемпионов против своего уже действующего клуба стали поводом заплатить монегаскам 50 миллионов евро. Силва еще очень молод, а у Гвардиолы будет множество вариантов, как использовать португальца в своей команде и добиться еще большего прогресса футболиста. Да и сумма трансфера по нынешним меркам не самая высокая.
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7. Кайл Уокер (27 лет из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити" за 51 миллион евро)
Англичанин находился на пике карьеры, когда за ним пришли люди из Манчестера. Перспективы в команде Гвардиолы Кайл оценил выше возможностей играть за "Тоттенхэм", и, подписав контракт с "горожанами", Уокер стал самым дорогим защитником в мире, хоть и продлилось это недолго. Закрыв Кайлом правый фланг, Хосеп получил долгожданную свободу выбора атакующих звеньев, ведь англичанин должен успевать как в наступлении, так и в обороне. Его присутствие должно помочь Гвардиоле окончательно реализовать переход на схему в три центральных защитника.
6. Александр Ляказетт (26 лет из "Лиона" в "Арсенал" за 53 миллиона евро)
Французский нападающий решил покинуть не соответствующий его амбициям "Лион", и из всех претендентов на Ляказетта самым активным оказался лондонский "Арсенал". У Венгера давно наблюдаются проблемы с форвардами, и в лице в своего соотечественника он решил добавить конкуренции Жиру и Уэлбеку, чему очень рады были и болельщики лондонцев. Кстати, переход Ляказетта стал рекордным для "Арсенала", потеснив трансфер Озила в 2013 году за 47 миллионов евро. Александр уже начал забивать за новый клуб, а легенда "канониров" Тьерри Анри не перестает хвалить игру своего соотечественника.
5. Бенжамен Менди (23 года из "Монако" в "Манчестер Сити" за 57,5 миллионов евро)
Менди своим переходом в стан "горожан" отобрал у Кайла Уокера статус самого дорогого защитника в истории. Переговоры с "Монако" длились долго, и в итоге "Сити" пришлось выложить немапо денег за 23-летнего француза. Левый защитник был просто необходим Гвардиоле, он даже освободил для него место, продав Клиши и Коларова. Говоря о лучших качествах француза, все выделяют его скорость и шикарные кроссы. При необходимости Бенжамен может сыграть и в опорной зоне, так что свой Алаба у Гвардиолы есть и в "Манчестер Сити".
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4. Альваро Мората (24 года из "Реал Мадрид" в "Челси" за 65 миллионов евро)
После проигранной "Юнайтед" борьбы за Ромелу Лукаку Конте сконцентрировался на приобретении форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты. И вскоре сделка была завершена: Альваро перебрался в Лондон, получив статус самого дорогого испанского игрока в истории, а Антонио со спокойной душой продолжил игнорировать Диего Косту. Мората в свои 24 года успел поиграть в двух европейских топ клубах, хотя, надо признать, ни в одном из них он не был первым выбором тренера на позицию центрфорварда. В "Челси", помимо своих прямых обязанностей в виде голов, испанцу придется выполнять много другой работы, ведь тактические построения Конте требуют от игрока использовать весь арсенал своих умений. Мората – разносторонний футболист, на разных этапах карьеры он успел поиграть как под нападающим, так и на фланге, что очень пригодится "аристократам" с учетом их постоянных перемещений атакующей группы игроков.
3. Ромелу Лукаку (24 года из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" за 84,7 миллионов евро)
Бельгиец провел четыре добротных сезона в "Эвертоне", в течение которых не раз заявлял о желании уйти в более успешный клуб. Основными претендентами на Лукаку были "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в итоге последние и выиграли борьбу за игрока, заплатив ирискам более 80 миллионов евро. Моуринью очень нуждался в форварде, и он его получил, "Эвертон" в свою очередь неплохо заработал. Также частью сделки по трансферу бельгийца стало возвращение Уэйна Руни в родной клуб. Самое интересное, что в Манчестер в конце лета вернулся Златан Ибрагимович, и когда он оправится от травмы, будет очень интересно посмотреть на их конкуренцию с Лукаку. Одновременное нахождение на поле сразу двух форвардов будет возможно при реализации плана "Б" Моуринью. Вот только кто из нападающих будет этим самым планом "Б" – остается большим вопросом.
2. Усман Дембеле (20 лет из "Боруссии Дортмунд" в "Барселону" за 105 миллионов евро)
"Барселона" после всех неудач на трансферном рынке этим летом все же сумела оформить качественный переход, подписав одного из самых перспективных футболистов Европы – Усмана Дембеле. За француза пришлось выложить практически половину суммы, полученной за трансфер Неймара в ПСЖ, и если эта сделка и окупится, то определенно не сразу. Дембеле прогрессирует бешеными темпами, у него очень приличная статистика, но заменить Неймара в "Барселоне" практически невозможно. Он был неотъемлемой частью команды, одним из ее лидеров, а Усман пока просто крутой дриблер с кучей слабых мест.
Хотя француз за год своего пребывания в "Боруссии" добился хорошего прогресса. Он по сравнению с началом сезона стал больше играть на команду, его передачи стали точнее и острее, а в определенные моменты Усман был самым настоящим лидером клуба. В "Барселоне" роль лидера ему пока точно не грозит, но через несколько лет Дембеле вполне по силам стать новым главным лицом каталонского клуба.
1. Неймар (25 лет из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро)
Переход бразильца в ПСЖ стал самым дорогим в истории футбола. Об этом было уже очень много сказано, но для всех остаются непонятными истинные причины этого трансфера. Неймар был в самом расцвете сил, он стал одним из лидеров "Барселоны" и вдруг решил покинуть команду. Невозможность стать лучше Месси, недовольство руководством или просто желание принять новый вызов – ради чего бразилец покинул один из лучших клубов мира? Этот вопрос пока остается без ответа.
ПСЖ показал "Барселоне", где ее место с таким президентом: сначала клуб не допустил трансфера Вератти в стан каталонцев, а затем окончательно добил, заплатив сумму отступных за Неймара. Парижане грамотно обошли финансовый фэйр-плей, показав свое могущество всей Европе. Осталось дать результат, и с Неймаром шансы ПСЖ на успех во всех турнирах будут значительно выше.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0