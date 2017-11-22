Топ-10 защитников в истории Лиги Чемпионов
На этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Представляем топ-10 защитников ЛЧ.
10. ФИЛИПП ЛАМ
Клубы: "Бавария", "Штутгарт"
Статистика в турнире: 112 матчей, 0 забитых мячей, 15 результативных передач
Победы в турнире: 2013 год
9. РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ
Клубы: "Порту", "Челси", "Реал", "Монако"
Статистика в турнире: 86 матчей, 3 забитых мяча, 2 результативные передачи
Победы в турнире: 2004 год
8. АЛЕССАНДРО НЕСТА
Клубы: "Лацио", "Милан"
Статистика в турнире: 98 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач
Победы в турнире: 2003, 2007 годы
7. РОБЕРТО КАРЛОС
Клубы: "Реал", "Фенербахче"
Статистика в турнире: 120 матчей, 15 забитых мячей, 17 результативных передач
Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы
6. КАРЛЕС ПУЙОЛЬ
Клубы: "Барселона"
Статистика в турнире: 115 матчей, 2 забитых мяча, 1 результативная передача
Победы в турнире: 2006, 2009, 2011 годы
5. ФЕРНАНДО ЙЕРРО
Клубы: "Реал"
Статистика в турнире: 68 матчей, 7 забитых мячей, 0 результативных передач
Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы
4. ДАНИ АЛВЕС
Клубы: "Севилья", "Барселона", ПСЖ
Статистика в турнире: 104 матча, 11 забитых мячей, 26 результативных передач
Победы в турнире: 2009, 2011, 2015 годы
3. ЖЕРАР ПИКЕ
Клубы: "Манчестер Юнайтед", "Барселона"
Статистика в турнире: 92 матча, 10 забитых мячей, 2 результативные передачи
Победы в турнире: 2008, 2009, 2011, 2015 годы
2. СЕРХИО РАМОС
Клубы: "Реал"
Статистика в турнире: 107 матчей, 11 забитых мячей, 9 результативных передач
Победы в турнире: 2014, 2016, 2017 годы
1. ПАОЛО МАЛЬДИНИ
Клубы: "Милан"
Статистика в турнире: 115 матчей, 3 забитых мяча, 3 результативные передачи
Победы в турнире: 1994, 2003, 2007 годы
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|9
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|0
|Группа B
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|О
|1
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|15
|2
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|12
|3
|Селтик
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|3
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|0
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|Челси
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|0
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|11
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|3
|РБ Лейпциг
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|7
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|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
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|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
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