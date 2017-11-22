Топ-10 защитников в истории Лиги Чемпионов

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Топ-10 защитников в истории Лиги ЧемпионовНа этой неделе УЕФА представил сборную команду из лучших игроков XXI века, выступавших или выступающих в Европе. Известный же ресурс Squawka пошел еще дальше и определил лучших игроков в истории Лиги Чемпионов по амплуа. Представляем топ-10 защитников ЛЧ.

10. ФИЛИПП ЛАМ

Клубы: "Бавария", "Штутгарт"

Статистика в турнире: 112 матчей, 0 забитых мячей, 15 результативных передач

Победы в турнире: 2013 год

9. РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ

Клубы: "Порту", "Челси", "Реал", "Монако"

Статистика в турнире: 86 матчей, 3 забитых мяча, 2 результативные передачи

Победы в турнире: 2004 год

8. АЛЕССАНДРО НЕСТА

Клубы: "Лацио", "Милан"

Статистика в турнире: 98 матчей, 0 забитых мячей, 0 результативных передач

Победы в турнире: 2003, 2007 годы

7. РОБЕРТО КАРЛОС

Клубы: "Реал", "Фенербахче"

Статистика в турнире: 120 матчей, 15 забитых мячей, 17 результативных передач

Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы

6. КАРЛЕС ПУЙОЛЬ

Клубы: "Барселона"

Статистика в турнире: 115 матчей, 2 забитых мяча, 1 результативная передача

Победы в турнире: 2006, 2009, 2011 годы

5. ФЕРНАНДО ЙЕРРО

Клубы: "Реал"

Статистика в турнире: 68 матчей, 7 забитых мячей, 0 результативных передач

Победы в турнире: 1998, 2000, 2002 годы

4. ДАНИ АЛВЕС

Клубы: "Севилья", "Барселона", ПСЖ

Статистика в турнире: 104 матча, 11 забитых мячей, 26 результативных передач

Победы в турнире: 2009, 2011, 2015 годы

3. ЖЕРАР ПИКЕ

Клубы: "Манчестер Юнайтед", "Барселона"

Статистика в турнире: 92 матча, 10 забитых мячей, 2 результативные передачи

Победы в турнире: 2008, 2009, 2011, 2015 годы

2. СЕРХИО РАМОС

Клубы: "Реал"

Статистика в турнире: 107 матчей, 11 забитых мячей, 9 результативных передач

Победы в турнире: 2014, 2016, 2017 годы

1. ПАОЛО МАЛЬДИНИ

Клубы: "Милан"

Статистика в турнире: 115 матчей, 3 забитых мяча, 3 результативные передачи

Победы в турнире: 1994, 2003, 2007 годы

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