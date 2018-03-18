Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая

Английская Премьер-Лига считается одним из самых сложных чемпионатов мира. Но даже в ней, как показывает статистика, топовым нападающих удается демонстрировать весьма солидную результативность, подтверждением чему служит рейтинг лучших бомбардиров турнира, который учитывает среднее время, необходимое игроку для того, чтобы забить гол. Вот как в нем были распределены места с 11-го по 20-е

20. МАЙКЛ ОУЭН

Выступал за: "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити"

Время, необходимое для гола: 153,1 минуты

Забил голов: 150

19. ОЛЕ ГУННАР СОЛЬСКЬЯЕР

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 153,1 минуты

Забил голов: 91

18. ИВАН КЛАСНИЧ

Выступал за: "Болтон"

Время, необходимое для гола: 150,9 минуты

Забил голов: 20

17. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 149,4 минуты

Забил голов: 17

16. АЛАН ШИРЕР

Выступал за: "Блэкберн", "Ньюкасл"

Время, необходимое для гола: 147 минут

Забил голов: 260

15. ДАНИЕЛЬ СТАРРИДЖ

Выступал за: "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич"

Время, необходимое для гола: 146,2 минуты

Забил голов: 74

14. ДИЕГО КОСТА

Выступал за: "Челси"

Время, необходимое для гола: 145,2 минуты

Забил голов: 52

13. ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС

Выступал за: "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм"

Время, необходимое для гола: 142,5 минуты

Забил голов: 44

12. ЭДИН ДЖЕКО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 141,7 минуты

Забил голов: 50

11. ЭРНАН КРЕСПО

Выступал за: "Челси"

Время, необходимое для гола: 141 минута

Забил голов: 20

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