Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая

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Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть перваяАнглийская Премьер-Лига считается одним из самых сложных чемпионатов мира. Но даже в ней, как показывает статистика, топовым нападающих удается демонстрировать весьма солидную результативность, подтверждением чему служит рейтинг лучших бомбардиров турнира, который учитывает среднее время, необходимое игроку для того, чтобы забить гол. Вот как в нем были распределены места с 11-го по 20-е 

20. МАЙКЛ ОУЭН

Выступал за: "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити"

Время, необходимое для гола: 153,1 минуты

Забил голов: 150

19. ОЛЕ ГУННАР СОЛЬСКЬЯЕР

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 153,1 минуты

Забил голов: 91

18. ИВАН КЛАСНИЧ

Выступал за: "Болтон"

Время, необходимое для гола: 150,9 минуты

Забил голов: 20

17. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Выступал за: "Манчестер Юнайтед"

Время, необходимое для гола: 149,4 минуты

Забил голов: 17

16. АЛАН ШИРЕР

Выступал за: "Блэкберн", "Ньюкасл"

Время, необходимое для гола: 147 минут

Забил голов: 260

15. ДАНИЕЛЬ СТАРРИДЖ

Выступал за: "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич"

Время, необходимое для гола: 146,2 минуты

Забил голов: 74

14. ДИЕГО КОСТА

Выступал за: "Челси"

Время, необходимое для гола: 145,2 минуты

Забил голов: 52

13. ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС

Выступал за: "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм"

Время, необходимое для гола: 142,5 минуты

Забил голов: 44

12. ЭДИН ДЖЕКО

Выступал за: "Манчестер Сити"

Время, необходимое для гола: 141,7 минуты

Забил голов: 50

11. ЭРНАН КРЕСПО

Выступал за: "Челси"

Время, необходимое для гола: 141 минута

Забил голов: 20

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лидерами. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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