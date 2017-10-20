Топ-20 свободных агентов осени
Хотя трансферный рынок в настоящее время закрыт, европейские клубы вполне могут подписать игроков, которые имеют статус свободных агентов. И вот на кого им следует обратить внимание в первую очередь.
ПАТРИК ЭБЕРТ
Позиция: вингер
Возраст: 30
Последний клуб: "Райо Вальекано" (Испания)
Страна: Германия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
РЕНАН
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 31
Последний клуб: "Эмирейтс" (ОАЭ)
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
ГИЛЬЕРМЕ СИКЕЙРА
Позиция: левый защитник
Возраст: 31
Последний клуб: "Атлетико" (Испания)
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
КИРАН РИЧАРДСОН
Позиция: левый защитник
Возраст: 32
Последний клуб: "Кардифф" (Уэльс)
Страна: Англия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
ЖАН-ДАНИЭЛЬ АКПА-АКПРО
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 25
Последний клуб: "Тулуза" (Франция)
Страна: Кот-д'Ивуар
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
РУУД БОЙМАНС
Позиция: форвард
Возраст: 28
Последний клуб: "Аль-Шабаб" (ОАЭ)
Страна: Нидерланды
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро
ВИКТОР АЙЯЛА
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 29
Последний клуб: "Аль-Наср" (Саудовская Аравия)
Страна: Парагвай
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,8 миллиона евро
МАТЬЕ ФЛАМИНИ
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 33
Последний клуб: "Кристал Пэлас" (Англия)
Страна: Франция
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро
ЖУЛИАН ПАЛМИЕРИ
Позиция: левый защитник
Возраст: 30
Последний клуб: "Лилль" (Франция)
Страна: Франция
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро
КРИС КОММОНС
Позиция: плеймейкер
Возраст: 34
Последний клуб: "Селтик" (Шотландия)
Страна: Шотландия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро
БЕНУА ТРЕМУЛИНАС
Позиция: левый защитник
Возраст: 31
Последний клуб: "Севилья" (Испания)
Страна: Франция
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро
ХУАН МАНУЭЛЬ ТОРРЕС
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 32
Последний клуб: "Актобе" (Казахстан)
Страна: Аргентина
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро
СЕБАСТЬЕН БАССОНГ
Позиция: центральный защитник
Возраст: 31
Последний клуб: "Норвич" (Англия)
Страна: Камерун
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро
ЮССУФ МУЛУМБУ
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 30
Последний клуб: "Норвич" (Англия)
Страна: ДР Конго
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро
ЖЕРСОН АСЕВЕДО
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 29
Последний клуб: "Депортес Икике" (Чили)
Страна: Чили
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро
ЛИМА
Позиция: форвард
Возраст: 34
Последний клуб: "Аль-Ахли" (ОАЭ)
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 3 миллиона евро
ЯН КИРХГОФФ
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 27
Последний клуб: "Сандерленд" (Англия)
Страна: Германия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 3 миллиона евро
ДЖУЗЕППЕ РОССИ
Позиция: форвард
Возраст: 30
Последний клуб: "Фиорентина" (Италия)
Страна: Италия
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 4 миллиона евро
БАКАРИ САНЬЯ
Позиция: правый защитник
Возраст: 34
Последний клуб: "Манчестер Сити" (Англия)
Страна: Франция
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 4 миллиона евро
МИРКО ВУЧИНИЧ
Позиция: форвард
Возраст: 34
Последний клуб: "Аль-Джазира" (ОАЭ)
Страна: Черногория
Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 5 миллионов евро.
Не пропустите: итоги 3-го тура и символическая сборная Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3