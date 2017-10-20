Топ-20 свободных агентов осени

Хотя трансферный рынок в настоящее время закрыт, европейские клубы вполне могут подписать игроков, которые имеют статус свободных агентов. И вот на кого им следует обратить внимание в первую очередь.

ПАТРИК ЭБЕРТ

Позиция: вингер

Возраст: 30

Последний клуб: "Райо Вальекано" (Испания)

Страна: Германия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

РЕНАН

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 31

Последний клуб: "Эмирейтс" (ОАЭ)

Страна: Бразилия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

ГИЛЬЕРМЕ СИКЕЙРА

Позиция: левый защитник

Возраст: 31

Последний клуб: "Атлетико" (Испания)

Страна: Бразилия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

КИРАН РИЧАРДСОН

Позиция: левый защитник

Возраст: 32

Последний клуб: "Кардифф" (Уэльс)

Страна: Англия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

ЖАН-ДАНИЭЛЬ АКПА-АКПРО

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 25

Последний клуб: "Тулуза" (Франция)

Страна: Кот-д'Ивуар

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

РУУД БОЙМАНС

Позиция: форвард

Возраст: 28

Последний клуб: "Аль-Шабаб" (ОАЭ)

Страна: Нидерланды

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,5 миллиона евро

ВИКТОР АЙЯЛА

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 29

Последний клуб: "Аль-Наср" (Саудовская Аравия)

Страна: Парагвай

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 1,8 миллиона евро

МАТЬЕ ФЛАМИНИ

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 33

Последний клуб: "Кристал Пэлас" (Англия)

Страна: Франция

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро

ЖУЛИАН ПАЛМИЕРИ

Позиция: левый защитник

Возраст: 30

Последний клуб: "Лилль" (Франция)

Страна: Франция

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро

КРИС КОММОНС

Позиция: плеймейкер

Возраст: 34

Последний клуб: "Селтик" (Шотландия)

Страна: Шотландия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро

БЕНУА ТРЕМУЛИНАС

Позиция: левый защитник

Возраст: 31

Последний клуб: "Севилья" (Испания)

Страна: Франция

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро

ХУАН МАНУЭЛЬ ТОРРЕС

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 32

Последний клуб: "Актобе" (Казахстан)

Страна: Аргентина

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2 миллиона евро

СЕБАСТЬЕН БАССОНГ

Позиция: центральный защитник

Возраст: 31

Последний клуб: "Норвич" (Англия)

Страна: Камерун

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро

ЮССУФ МУЛУМБУ

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 30

Последний клуб: "Норвич" (Англия)

Страна: ДР Конго

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро

ЖЕРСОН АСЕВЕДО

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 29

Последний клуб: "Депортес Икике" (Чили)

Страна: Чили

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 2,5 миллиона евро

ЛИМА

Позиция: форвард

Возраст: 34

Последний клуб: "Аль-Ахли" (ОАЭ)

Страна: Бразилия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 3 миллиона евро

ЯН КИРХГОФФ

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 27

Последний клуб: "Сандерленд" (Англия)

Страна: Германия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 3 миллиона евро

ДЖУЗЕППЕ РОССИ

Позиция: форвард

Возраст: 30

Последний клуб: "Фиорентина" (Италия)

Страна: Италия

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 4 миллиона евро

БАКАРИ САНЬЯ

Позиция: правый защитник

Возраст: 34

Последний клуб: "Манчестер Сити" (Англия)

Страна: Франция

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 4 миллиона евро

МИРКО ВУЧИНИЧ

Позиция: форвард

Возраст: 34

Последний клуб: "Аль-Джазира" (ОАЭ)

Страна: Черногория

Трансферная стоимость (по данным TransferMarkt): 5 миллионов евро.

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