"Тоттенхэм" хочет усилиться нападающим "Борнмута"
Форвард "Борнмута" Джошуа Кинг может до закрытия трансферного окна оказаться в лондонском "Тоттенхэме".
По информации The Telegraph, "шпоры" видят в 28-летнего норвежце дублёра для Харри Кейна.
Кинг, вероятно, согласится на вариант с "Тоттенхэмом", поскольку его команда по итогам прошлого сезона вылетела в Чемпионшип.
Рыночная стоимость нападающего - 16 миллионов евро. В составе "Борнмута" он забил 50 голов и сделал 17 ассистов в 171 матче.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18