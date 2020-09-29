"Тоттенхэм" хочет усилиться нападающим "Борнмута"

Форвард "Борнмута" Джошуа Кинг может до закрытия трансферного окна оказаться в лондонском "Тоттенхэме".

По информации The Telegraph, "шпоры" видят в 28-летнего норвежце дублёра для Харри Кейна.

Кинг, вероятно, согласится на вариант с "Тоттенхэмом", поскольку его команда по итогам прошлого сезона вылетела в Чемпионшип.

Рыночная стоимость нападающего - 16 миллионов евро. В составе "Борнмута" он забил 50 голов и сделал 17 ассистов в 171 матче.

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