"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва

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Лондонский "Тоттенхэм" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва.

По информации Tuttomercatoweb, украинец - альтернативная кандидатура на случай провала переговоров о возвращении Маурисио Почеттино.

Напомним, что, будучи футболистом, Ребров выступал за "шпор" с 2000 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист "Тоттенхэма" входят Антонио Конте, Зинедин Зидан и Роберто Мартинес.

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