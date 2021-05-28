"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва

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"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва

Фото твиттер Articleableinfo

Лондонский "Тоттенхэм" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва.

По информации Tuttomercatoweb, украинец - альтернативная кандидатура на случай провала переговоров о возвращении Маурисио Почеттино.

Напомним, что, будучи футболистом, Ребров выступал за "шпор" с 2000 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист "Тоттенхэма" входят Антонио КонтеЗинедин Зидан и Роберто Мартинес

Не пропустите: "Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму. | http://soccernews.ru
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