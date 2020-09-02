"Тоттенхэм" может продать самого дорогого игрока в своей истории

Лондонский "Тоттенхэм" готов расстаться с французским полузащитником Танги Ндомбеле, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист входит в сферу интересов "Баварии", "Барселоны", "Интера", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентуса".

Напомним, что в прошлом сезоне между хавбеком и главным тренером команды Жозе Моуринью произошел конфликт.

23-летний Ндомбеле является самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма". Прошлым летом клуб заплатил за него 60 миллионов евро. Хавбек провел за лондонский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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