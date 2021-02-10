Товарищеский матч "Ротор" - "Локомотив" (Ташкент) отменен по необычной причине

Товарищеский матч между волгоградским "Ротором" и ташкентским "Локомотивом" не состоится по инициативе узбекистанского клуба.

Руководство ташкентского клуба не устроил размер раздевалки, которую "Ротор" предоставил сопернику.

"Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. "Ротор" – Волгоград. Отличное отношение к гостям", – говорится в официальном Twitter "Локомотива".

"Было бы желание, ребята", – ответил "Ротор".

Стоит отметить, что матч должен был пройти в Турции на базе, которую арендует российский клуб.

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