Товарищеский матч "Ротор" - "Локомотив" (Ташкент) отменен по необычной причине
Товарищеский матч между волгоградским "Ротором" и ташкентским "Локомотивом" не состоится по инициативе узбекистанского клуба.
Руководство ташкентского клуба не устроил размер раздевалки, которую "Ротор" предоставил сопернику.
"Раздевалка – метр на метр. Игра – отменена. "Ротор" – Волгоград. Отличное отношение к гостям", – говорится в официальном Twitter "Локомотива".
"Было бы желание, ребята", – ответил "Ротор".
Стоит отметить, что матч должен был пройти в Турции на базе, которую арендует российский клуб.
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