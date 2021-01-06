Transfermarkt снова понизил стоимость Месси

Авторитетный портал Transfermarkt изменил стоимость игроков испанской Примеры.

Так, трансферная стоимость капитана "Барселоны" Лионеля Месси снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 80 миллионов евро.

Отметим, что в топ-3 находятся нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш (100 миллионов), голкипер "матрасников" Ян Облак (90 миллионов) и вингер "Барселоны" Ансу Фати (80 миллионов).

Самый большой рост стоимости был замечен у хавбека "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля с 60 до 70 миллионов евро.

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