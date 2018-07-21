Трансферы "Ливерпуля" – просто бомба: Алиссон поможет выиграть чемпионство

Совсем недавно футбольный мир потряс громкий трансфер. "Ливерпуль" за рекордные 75 миллионов евро приобрел у "Ромы" голкипера Алиссона Беккера, тем самым побив 17-летний рекорд Джанлуиджи Буффона, который когда-то за бешенные на то время 53 миллиона из "Пармы" перебрался в "Ювентус".

Обычно после таких больших покупок люди разделяются на два лагеря: одни во всю кричат, что клуб явно переплатил, другие – оправдывают реалиями текущего трансферного рынка, осознавая, что за любой качественный "продукт" необходимо платить, порой даже чересчур много.

Не так давно главнокомандующий "красных" Юрген Клопп в одном из интервью уколол Жозе Моуринью относительно трансфера Поля Погба, за которого "Манчестер Юнайтед" выложил больше 100 миллионов. Немецкий специалист заявил, что не понимает, как можно настолько большую сумму заплатить за одного игрока. Но прошло уже два года и, наверняка, Клопп свое мнение по этому поводу поменял.

Прошлым летом состоялся переход Неймара в ПСЖ за немыслимые 222 млн евро, после которого трансферный рынок уже никогда не станет прежним. Клубы стали цеплять огромнейшие ценники на своих лучших футболистов. Так, ровно год назад Клопп был в ярости от того, что руководство "РБ Лейпциг" могло позволить себе не продавать Наби Кейта за 70 миллионов. В итоге, конечно, "быков" удалось уломать, но гвинейцу пришлось остаться в Бундеслиге еще на один сезон.

Схожая ситуация была и с Вирджилом ван Дейком, за которого "Саутгемптон" пытался вытащить из "скаузеров" последние гроши, понимая, что Клоппу позарез нужен центральный защитник, после того, как голландец провел, пожалуй, свой самый лучший сезон в карьере. Но со "святыми" договорились уже зимой, а цена за оборонца побила все рекорды.

Также уже этим летом "Ливерпуль" приятно удивил собственных болельщиков трансфером Фабиньо за относительно небольшие 50 миллионов евро. Как за 24-летнего игрока, настоящего универсала, который одинаково хорошо может закрыть сразу несколько позиций на поле - это действительно немного. Его чудом не забрали еще в прошлом году после того, как монегаски провели выдающийся сезон, ведь задержавшись еще на год, стало очевидно, что команду Леонарду Жардима бразилец перерос.

Как только стало известно, что восстановление Алекса Окслейда-Чемберлена затягивается едва ли не на год, руководство "Ливерпуля" сработало молниеносно, всего за 15 миллионов евро выкупив Джердана Шакири из покинувшего элитный дивизион "Сток Сити". Идеальный вариант для затычки образовавшейся дыры, потому как швейцарец имеет все качества, чтобы вписаться в игровую схему Клоппа, пусть и выходя со скамейки запасных. Плюс ко всему, он по-прежнему молодой (26 лет) и способен развиваться, но уже достаточно опытен.

Ну и вот теперь Алиссон! Для тех, кто пристально следит за Премьер-Лигой ("Ливерпулем" в частности) давным-давно понятно, что мерсисайдцам топ-вратарь нужен, как воздух. Надо сказать, Юргена Клоппа вопросами о вратарской позиции терроризировали с его первого дня в клубе. Но 51-летний специалист с присущей ему немецким упрямством сначала верил в Симона Миньоле, потом вытащил из родного "Майнца" якобы перспективного Лориса Кариуса, на которого сделал ставку со временем, но в обоих случаях с треском провалился! Финальный матч Лиги чемпионов против "Реала" – самое наглядное подтверждение.

В средствах массовой информации всплывало сразу несколько вариантов, которыми интересовались "красные". В основном речь шла о Яне Облаке из "Атлетико" и Алиссоне Беккере из "Ромы". За словенца "матрасники" заломили огромную сумму, да и самому Облаку в футбольном плане нет смысла уезжать из Мадрида. Тем более, что команда по-прежнему выигрывает трофеи под руководством топ-тренера Диего Симеоне, усиливается и удерживает своих ключевых игроков (например, Антуана Гризманна).

У Алиссона же совсем другая история. При живом "Ювентусе", у "Ромы" нет шансов бороться за чемпионство, а на евроарене – полуфинал Лиги чемпионов – это уже само по себе исторический успех для римского клуба. Во многом именно благодаря фантастической игре бразильского голкипера, для "волков" предыдущий сезон стал очень ярким и успешным. По статистическим показателям Беккер обошел всех вратарей в чемпионате Италии, в том числе и Буффона. Без его мастерства "Рома" вылетела бы уже в 1/8 финала от донецкого "Шахтера", не говоря уже о поединках с "Барселоной". Говорят, хороший голкипер – это уже пол команды. После трансфера Алиссона, у "Ливерпуля" складывается красивый паззл. Мерсисайдцы точечно усилились игроками высочайшего уровня. Кроме того, удалось удержать лидеров – атакующая тройка в лице Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино продолжат феерить и в предстоящем сезоне. Очень важно, что фундамент уже заложен, а приобретенные игроки по плану должны стать крепкой стеной на пути к красивой верхушке.

И вот после всего этого, уже не выдавая желаемое за действительное, а по факту - "Ливерпуль" просто обязан претендовать на чемпионство в новом сезоне. У команды наконец-то есть все для этого и, если бы не фактор Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", "красные" предстали бы главным фаворитом в борьбе за золотые медали английской Премьер-Лиги.

Богдан Архипенко

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