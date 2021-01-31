Тренер "Аталанты" рассказал, почему Миранчук не играет в стартовом составе

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини назвал причину, почему российский полузащитник Алексей Миранчук не играет в стартовом составе.

"У нас есть структура игры, которую нарушать нельзя ради того, чтобы встроить одного футболиста. Миранчуку требуется больше времени на адаптацию, так как он приехал из совсем другого чемпионата. Но формула с ним работает", - приводит слова Гасперини Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 14 матчей и забил четыре мяча. Стоит отметить, что россиянин пока что ни в одном из матчей не отыграл все 90 минут.

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