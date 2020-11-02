Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео)

Болельщики московского ЦСКА оскорбили старшего тренера команды Сергея Овчинникова после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором" (1:0).

Инцидент произошел в волгоградском аэропорту. Некоторые из фанатов "армейцев" приняли выкрикивать оскорбления в адрес Овчинникова. Тренер собирался разобраться с обидчиками, но ему помешали представители московского клуба.

49-летний Овчинников работает в ЦСКА с 2014 года. В бытность футболистом он был голкипером московских "Локомотива" и "Динамо", а также выступал за португальские "Бенфику", "Алверку" и "Порту".

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