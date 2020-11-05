Тренер "Милана" рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что главной задачей его команды в нынешнем сезоне является попадание в Лигу Чемпионов.

"Если мы будем наверху после 32 тура, то, возможно, сможем бороться за скудетто. Но впереди еще много матчей, так что нам нужно сконцентрироваться на основной задаче - попадании в Лигу Чемпионов. Мы смотрим только вперед. У нас молодая команда, но вовсе не неопытная", - приводит слова Пиоли Football Italia.

После шести туров "Милан" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. Следующий матч клуб проведет 8 ноября на своем поле с "Вероной".

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